Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 202.904 -1,43 BIST ANKARA 141.696 -1,19 BIST ANTALYA 60.088 0,00 BIST BALIKESİR 76.455 1,00 BIST BURSA 187.725 -0,68 BIST DENIZLI 96.392 -1,28 BIST ISTANBUL 109.487 -0,56 BIST IZMIR 179.583 -1,10 BIST KAYSERI 471.509 -1,78 BIST KOCAELI 206.739 -1,47 BIST KONYA 74.731 -1,10 BIST TEKIRDAĞ 203.265 -0,85

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)