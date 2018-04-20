Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 202.904 -1,43
BIST ANKARA 141.696 -1,19
BIST ANTALYA 60.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 202.904 -1,43
BIST ANKARA 141.696 -1,19
BIST ANTALYA 60.088 0,00
BIST BALIKESİR 76.455 1,00
BIST BURSA 187.725 -0,68
BIST DENIZLI 96.392 -1,28
BIST ISTANBUL 109.487 -0,56
BIST IZMIR 179.583 -1,10
BIST KAYSERI 471.509 -1,78
BIST KOCAELI 206.739 -1,47
BIST KONYA 74.731 -1,10
BIST TEKIRDAĞ 203.265 -0,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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