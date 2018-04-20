Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 202.904 -1,43
BIST ANKARA 141.696 -1,19
BIST ANTALYA 60.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|202.904
|-1,43
|BIST ANKARA
|141.696
|-1,19
|BIST ANTALYA
|60.088
|0,00
|BIST BALIKESİR
|76.455
|1,00
|BIST BURSA
|187.725
|-0,68
|BIST DENIZLI
|96.392
|-1,28
|BIST ISTANBUL
|109.487
|-0,56
|BIST IZMIR
|179.583
|-1,10
|BIST KAYSERI
|471.509
|-1,78
|BIST KOCAELI
|206.739
|-1,47
|BIST KONYA
|74.731
|-1,10
|BIST TEKIRDAĞ
|203.265
|-0,85