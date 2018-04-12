Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.355 -1,46 BIST ANKARA 138.733 -0,36 BIST ANTALYA 57.941 -1,02 BIST BALIKESİR 71.735 -0,02 BIST BURSA 187.170 -0,61 BIST DENIZLI 89.660 0,26 BIST ISTANBUL 108.185 -0,41 BIST IZMIR 175.314 0,40 BIST KAYSERI 472.266 2,21 BIST KOCAELI 211.275 -0,17 BIST KONYA 73.488 -0,84 BIST TEKIRDAĞ 196.993 -0,64

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)