Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 177.355 -1,46
BIST ANKARA 138.733 -0,36
BIST ANTALYA 57.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 177.355 -1,46
BIST ANKARA 138.733 -0,36
BIST ANTALYA 57.941 -1,02
BIST BALIKESİR 71.735 -0,02
BIST BURSA 187.170 -0,61
BIST DENIZLI 89.660 0,26
BIST ISTANBUL 108.185 -0,41
BIST IZMIR 175.314 0,40
BIST KAYSERI 472.266 2,21
BIST KOCAELI 211.275 -0,17
BIST KONYA 73.488 -0,84
BIST TEKIRDAĞ 196.993 -0,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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