Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 177.355 -1,46
BIST ANKARA 138.733 -0,36
BIST ANTALYA 57.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|177.355
|-1,46
|BIST ANKARA
|138.733
|-0,36
|BIST ANTALYA
|57.941
|-1,02
|BIST BALIKESİR
|71.735
|-0,02
|BIST BURSA
|187.170
|-0,61
|BIST DENIZLI
|89.660
|0,26
|BIST ISTANBUL
|108.185
|-0,41
|BIST IZMIR
|175.314
|0,40
|BIST KAYSERI
|472.266
|2,21
|BIST KOCAELI
|211.275
|-0,17
|BIST KONYA
|73.488
|-0,84
|BIST TEKIRDAĞ
|196.993
|-0,64