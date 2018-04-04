Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 205.126 -2,14
BIST ANKARA 151.083 -2,48
BIST ANTALYA 63.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 205.126 -2,14
BIST ANKARA 151.083 -2,48
BIST ANTALYA 63.090 1,30
BIST BALIKESİR 75.951 -1,72
BIST BURSA 190.433 -0,38
BIST DENIZLI 107.506 0,39
BIST ISTANBUL 113.159 -0,86
BIST IZMIR 179.216 -2,55
BIST KAYSERI 537.267 -2,78
BIST KOCAELI 206.907 -0,91
BIST KONYA 80.446 -1,18
BIST TEKIRDAĞ 219.437 -1,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et