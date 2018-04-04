Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 205.126 -2,14
BIST ANKARA 151.083 -2,48
BIST ANTALYA 63.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|205.126
|-2,14
|BIST ANKARA
|151.083
|-2,48
|BIST ANTALYA
|63.090
|1,30
|BIST BALIKESİR
|75.951
|-1,72
|BIST BURSA
|190.433
|-0,38
|BIST DENIZLI
|107.506
|0,39
|BIST ISTANBUL
|113.159
|-0,86
|BIST IZMIR
|179.216
|-2,55
|BIST KAYSERI
|537.267
|-2,78
|BIST KOCAELI
|206.907
|-0,91
|BIST KONYA
|80.446
|-1,18
|BIST TEKIRDAĞ
|219.437
|-1,63