Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 205.126 -2,14 BIST ANKARA 151.083 -2,48 BIST ANTALYA 63.090 1,30 BIST BALIKESİR 75.951 -1,72 BIST BURSA 190.433 -0,38 BIST DENIZLI 107.506 0,39 BIST ISTANBUL 113.159 -0,86 BIST IZMIR 179.216 -2,55 BIST KAYSERI 537.267 -2,78 BIST KOCAELI 206.907 -0,91 BIST KONYA 80.446 -1,18 BIST TEKIRDAĞ 219.437 -1,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)