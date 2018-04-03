Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 212.801 0,49 BIST ANKARA 154.784 -0,19 BIST ANTALYA 61.877 -0,89 BIST BALIKESİR 77.905 0,12 BIST BURSA 191.929 -0,68 BIST DENIZLI 109.764 0,60 BIST ISTANBUL 114.065 0,12 BIST IZMIR 184.017 0,13 BIST KAYSERI 560.852 -2,84 BIST KOCAELI 207.979 0,67 BIST KONYA 82.594 0,73 BIST TEKIRDAĞ 222.167 -0,74

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)