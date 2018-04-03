Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 212.801 0,49
BIST ANKARA 154.784 -0,19
BIST ANTALYA 61.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|212.801
|0,49
|BIST ANKARA
|154.784
|-0,19
|BIST ANTALYA
|61.877
|-0,89
|BIST BALIKESİR
|77.905
|0,12
|BIST BURSA
|191.929
|-0,68
|BIST DENIZLI
|109.764
|0,60
|BIST ISTANBUL
|114.065
|0,12
|BIST IZMIR
|184.017
|0,13
|BIST KAYSERI
|560.852
|-2,84
|BIST KOCAELI
|207.979
|0,67
|BIST KONYA
|82.594
|0,73
|BIST TEKIRDAĞ
|222.167
|-0,74