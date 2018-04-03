Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 212.801 0,49
BIST ANKARA 154.784 -0,19
BIST ANTALYA 61.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 212.801 0,49
BIST ANKARA 154.784 -0,19
BIST ANTALYA 61.877 -0,89
BIST BALIKESİR 77.905 0,12
BIST BURSA 191.929 -0,68
BIST DENIZLI 109.764 0,60
BIST ISTANBUL 114.065 0,12
BIST IZMIR 184.017 0,13
BIST KAYSERI 560.852 -2,84
BIST KOCAELI 207.979 0,67
BIST KONYA 82.594 0,73
BIST TEKIRDAĞ 222.167 -0,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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