Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 212.016 -0,13 BIST ANKARA 156.621 0,54 BIST ANTALYA 63.373 1,09 BIST BALIKESİR 78.474 0,52 BIST BURSA 193.285 1,06 BIST DENIZLI 97.889 1,13 BIST ISTANBUL 114.513 0,11 BIST IZMIR 181.155 0,83 BIST KAYSERI 548.133 0,25 BIST KOCAELI 210.278 0,43 BIST KONYA 82.046 -0,12 BIST TEKIRDAĞ 224.957 0,93

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)