Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 212.016 -0,13
BIST ANKARA 156.621 0,54
BIST ANTALYA 63.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|212.016
|-0,13
|BIST ANKARA
|156.621
|0,54
|BIST ANTALYA
|63.373
|1,09
|BIST BALIKESİR
|78.474
|0,52
|BIST BURSA
|193.285
|1,06
|BIST DENIZLI
|97.889
|1,13
|BIST ISTANBUL
|114.513
|0,11
|BIST IZMIR
|181.155
|0,83
|BIST KAYSERI
|548.133
|0,25
|BIST KOCAELI
|210.278
|0,43
|BIST KONYA
|82.046
|-0,12
|BIST TEKIRDAĞ
|224.957
|0,93