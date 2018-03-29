Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 213.266 -0,85 BIST ANKARA 156.688 1,21 BIST ANTALYA 62.704 0,33 BIST BALIKESİR 78.401 0,24 BIST BURSA 190.434 0,89 BIST DENIZLI 99.259 0,45 BIST ISTANBUL 113.626 0,86 BIST IZMIR 179.197 0,97 BIST KAYSERI 545.977 -3,45 BIST KOCAELI 211.577 -5,06 BIST KONYA 84.085 1,30 BIST TEKIRDAĞ 222.208 0,75

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)