Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 213.266 -0,85
BIST ANKARA 156.688 1,21
BIST ANTALYA 62.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|213.266
|-0,85
|BIST ANKARA
|156.688
|1,21
|BIST ANTALYA
|62.704
|0,33
|BIST BALIKESİR
|78.401
|0,24
|BIST BURSA
|190.434
|0,89
|BIST DENIZLI
|99.259
|0,45
|BIST ISTANBUL
|113.626
|0,86
|BIST IZMIR
|179.197
|0,97
|BIST KAYSERI
|545.977
|-3,45
|BIST KOCAELI
|211.577
|-5,06
|BIST KONYA
|84.085
|1,30
|BIST TEKIRDAĞ
|222.208
|0,75