Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 208.675 -4,27
BIST ANKARA 157.310 0,30
BIST ANTALYA 63.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|208.675
|-4,27
|BIST ANKARA
|157.310
|0,30
|BIST ANTALYA
|63.990
|0,37
|BIST BALIKESİR
|80.477
|0,30
|BIST BURSA
|194.579
|0,25
|BIST DENIZLI
|100.263
|-3,59
|BIST ISTANBUL
|115.421
|0,59
|BIST IZMIR
|180.403
|0,35
|BIST KAYSERI
|621.361
|-4,32
|BIST KOCAELI
|231.916
|1,02
|BIST KONYA
|83.886
|0,63
|BIST TEKIRDAĞ
|227.931
|-1,83