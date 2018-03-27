Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 208.675 -4,27
BIST ANKARA 157.310 0,30
BIST ANTALYA 63.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 208.675 -4,27
BIST ANKARA 157.310 0,30
BIST ANTALYA 63.990 0,37
BIST BALIKESİR 80.477 0,30
BIST BURSA 194.579 0,25
BIST DENIZLI 100.263 -3,59
BIST ISTANBUL 115.421 0,59
BIST IZMIR 180.403 0,35
BIST KAYSERI 621.361 -4,32
BIST KOCAELI 231.916 1,02
BIST KONYA 83.886 0,63
BIST TEKIRDAĞ 227.931 -1,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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