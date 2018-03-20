Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 184.827 0,88
BIST ANKARA 159.736 0,44
BIST ANTALYA 65.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 184.827 0,88
BIST ANKARA 159.736 0,44
BIST ANTALYA 65.295 1,16
BIST BALIKESİR 82.753 1,27
BIST BURSA 197.104 0,40
BIST DENIZLI 87.689 0,90
BIST ISTANBUL 113.199 0,34
BIST IZMIR 176.214 0,19
BIST KAYSERI 629.272 -0,99
BIST KOCAELI 217.770 0,20
BIST KONYA 84.146 -1,43
BIST TEKIRDAĞ 209.994 0,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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