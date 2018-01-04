Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 175.917 1,82
BIST ANKARA 155.046 1,77
BIST ANTALYA 59.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 175.917 1,82
BIST ANKARA 155.046 1,77
BIST ANTALYA 59.879 0,91
BIST BALIKESİR 97.025 1,24
BIST BURSA 212.152 -0,29
BIST DENIZLI 80.478 0,56
BIST ISTANBUL 113.457 0,53
BIST IZMIR 181.863 2,16
BIST KAYSERI 467.572 0,53
BIST KOCAELI 226.654 0,94
BIST KONYA 84.264 0,99
BIST TEKIRDAĞ 194.830 2,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et