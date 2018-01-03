Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 177.406 2,72
BIST ANKARA 153.917 0,01
BIST ANTALYA 59.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 177.406 2,72
BIST ANKARA 153.917 0,01
BIST ANTALYA 59.294 -0,17
BIST BALIKESİR 97.472 1,39
BIST BURSA 218.618 1,74
BIST DENIZLI 80.978 1,61
BIST ISTANBUL 114.431 0,32
BIST IZMIR 179.543 0,26
BIST KAYSERI 466.602 0,88
BIST KOCAELI 229.286 1,10
BIST KONYA 84.548 0,15
BIST TEKIRDAĞ 193.379 0,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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