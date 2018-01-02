Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 169.842 4,53 BIST ANKARA 152.766 1,73 BIST ANTALYA 58.859 0,80 BIST BALIKESİR 95.050 3,30 BIST BURSA 208.866 0,21 BIST DENIZLI 78.549 0,80 BIST ISTANBUL 113.194 0,59 BIST IZMIR 176.137 1,52 BIST KAYSERI 462.207 -0,29 BIST KOCAELI 225.010 0,97 BIST KONYA 84.099 1,11 BIST TEKIRDAĞ 190.688 1,79

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)