Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 162.382 -2,19 BIST ANKARA 150.191 0,40 BIST ANTALYA 57.585 -0,98 BIST BALIKESİR 91.176 -0,55 BIST BURSA 200.842 -0,07 BIST DENIZLI 78.472 1,22 BIST ISTANBUL 108.808 0,15 BIST IZMIR 168.727 1,38 BIST KAYSERI 454.142 0,05 BIST KOCAELI 220.174 -0,05 BIST KONYA 81.321 0,10 BIST TEKIRDAĞ 190.228 -0,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)