Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 162.382 -2,19
BIST ANKARA 150.191 0,40
BIST ANTALYA 57.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|162.382
|-2,19
|BIST ANKARA
|150.191
|0,40
|BIST ANTALYA
|57.585
|-0,98
|BIST BALIKESİR
|91.176
|-0,55
|BIST BURSA
|200.842
|-0,07
|BIST DENIZLI
|78.472
|1,22
|BIST ISTANBUL
|108.808
|0,15
|BIST IZMIR
|168.727
|1,38
|BIST KAYSERI
|454.142
|0,05
|BIST KOCAELI
|220.174
|-0,05
|BIST KONYA
|81.321
|0,10
|BIST TEKIRDAĞ
|190.228
|-0,19