Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 162.382 -2,19
BIST ANKARA 150.191 0,40
BIST ANTALYA 57.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 162.382 -2,19
BIST ANKARA 150.191 0,40
BIST ANTALYA 57.585 -0,98
BIST BALIKESİR 91.176 -0,55
BIST BURSA 200.842 -0,07
BIST DENIZLI 78.472 1,22
BIST ISTANBUL 108.808 0,15
BIST IZMIR 168.727 1,38
BIST KAYSERI 454.142 0,05
BIST KOCAELI 220.174 -0,05
BIST KONYA 81.321 0,10
BIST TEKIRDAĞ 190.228 -0,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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