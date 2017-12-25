Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 164.668 2,41 BIST ANKARA 149.594 0,97 BIST ANTALYA 58.279 1,74 BIST BALIKESİR 91.662 0,79 BIST BURSA 200.387 0,78 BIST DENIZLI 77.271 1,09 BIST ISTANBUL 108.766 0,18 BIST IZMIR 165.823 1,00 BIST KAYSERI 456.423 0,22 BIST KOCAELI 219.395 0,18 BIST KONYA 82.011 1,09 BIST TEKIRDAĞ 189.811 2,92

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)