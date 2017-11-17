Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 112.634 -0,82
BIST ANKARA 138.232 -0,63
BIST ANTALYA 49.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 112.634 -0,82
BIST ANKARA 138.232 -0,63
BIST ANTALYA 49.946 -3,92
BIST BALIKESİR 83.756 -0,13
BIST BURSA 200.508 -0,24
BIST DENIZLI 72.948 -3,74
BIST ISTANBUL 100.557 -0,49
BIST IZMIR 144.483 -0,74
BIST KAYSERI 428.395 -2,58
BIST KOCAELI 219.678 1,03
BIST KONYA 64.763 3,55
BIST TEKIRDAĞ 179.413 -4,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)