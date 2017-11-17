Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 112.634 -0,82
BIST ANKARA 138.232 -0,63
BIST ANTALYA 49.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|112.634
|-0,82
|BIST ANKARA
|138.232
|-0,63
|BIST ANTALYA
|49.946
|-3,92
|BIST BALIKESİR
|83.756
|-0,13
|BIST BURSA
|200.508
|-0,24
|BIST DENIZLI
|72.948
|-3,74
|BIST ISTANBUL
|100.557
|-0,49
|BIST IZMIR
|144.483
|-0,74
|BIST KAYSERI
|428.395
|-2,58
|BIST KOCAELI
|219.678
|1,03
|BIST KONYA
|64.763
|3,55
|BIST TEKIRDAĞ
|179.413
|-4,58