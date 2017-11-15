Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 117.146 0,88
BIST ANKARA 163.628 1,36
BIST ANTALYA 54.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 117.146 0,88
BIST ANKARA 163.628 1,36
BIST ANTALYA 54.806 -1,38
BIST BALIKESİR 89.444 -0,81
BIST BURSA 204.055 0,04
BIST DENIZLI 77.956 -0,01
BIST ISTANBUL 102.721 0,72
BIST IZMIR 147.485 -1,10
BIST KAYSERI 452.249 -0,78
BIST KOCAELI 222.695 -0,09
BIST KONYA 57.777 0,23
BIST TEKIRDAĞ 194.276 -0,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)