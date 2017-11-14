Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 116.673 -0,14
BIST ANKARA 159.458 2,15
BIST ANTALYA 56.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 116.673 -0,14
BIST ANKARA 159.458 2,15
BIST ANTALYA 56.126 -0,21
BIST BALIKESİR 88.003 -2,86
BIST BURSA 205.686 -0,40
BIST DENIZLI 78.437 0,18
BIST ISTANBUL 101.118 0,74
BIST IZMIR 147.751 -1,42
BIST KAYSERI 461.317 1,39
BIST KOCAELI 223.068 -0,70
BIST KONYA 57.809 1,32
BIST TEKIRDAĞ 194.546 1,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)