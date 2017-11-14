Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 116.673 -0,14
BIST ANKARA 159.458 2,15
BIST ANTALYA 56.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|116.673
|-0,14
|BIST ANKARA
|159.458
|2,15
|BIST ANTALYA
|56.126
|-0,21
|BIST BALIKESİR
|88.003
|-2,86
|BIST BURSA
|205.686
|-0,40
|BIST DENIZLI
|78.437
|0,18
|BIST ISTANBUL
|101.118
|0,74
|BIST IZMIR
|147.751
|-1,42
|BIST KAYSERI
|461.317
|1,39
|BIST KOCAELI
|223.068
|-0,70
|BIST KONYA
|57.809
|1,32
|BIST TEKIRDAĞ
|194.546
|1,00