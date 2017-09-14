Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 131.485 -0,81
BIST ANKARA 144.442 -0,35
BIST ANTALYA 67.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 131.485 -0,81
BIST ANKARA 144.442 -0,35
BIST ANTALYA 67.359 -0,83
BIST BALIKESİR 101.904 -0,02
BIST BURSA 204.435 0,70
BIST DENIZLI 86.228 0,23
BIST ISTANBUL 99.692 -0,22
BIST IZMIR 146.373 -0,60
BIST KAYSERI 346.025 0,67
BIST KOCAELI 214.458 0,23
BIST KONYA 59.633 -0,53
BIST TEKIRDAĞ 184.715 0,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)