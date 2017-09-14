Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 131.485 -0,81
BIST ANKARA 144.442 -0,35
BIST ANTALYA 67.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|131.485
|-0,81
|BIST ANKARA
|144.442
|-0,35
|BIST ANTALYA
|67.359
|-0,83
|BIST BALIKESİR
|101.904
|-0,02
|BIST BURSA
|204.435
|0,70
|BIST DENIZLI
|86.228
|0,23
|BIST ISTANBUL
|99.692
|-0,22
|BIST IZMIR
|146.373
|-0,60
|BIST KAYSERI
|346.025
|0,67
|BIST KOCAELI
|214.458
|0,23
|BIST KONYA
|59.633
|-0,53
|BIST TEKIRDAĞ
|184.715
|0,12