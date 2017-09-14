Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 131.485 -0,81 BIST ANKARA 144.442 -0,35 BIST ANTALYA 67.359 -0,83 BIST BALIKESİR 101.904 -0,02 BIST BURSA 204.435 0,70 BIST DENIZLI 86.228 0,23 BIST ISTANBUL 99.692 -0,22 BIST IZMIR 146.373 -0,60 BIST KAYSERI 346.025 0,67 BIST KOCAELI 214.458 0,23 BIST KONYA 59.633 -0,53 BIST TEKIRDAĞ 184.715 0,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)