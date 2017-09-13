Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 137.035 2,54
BIST ANKARA 145.974 0,89
BIST ANTALYA 69.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 137.035 2,54
BIST ANKARA 145.974 0,89
BIST ANTALYA 69.814 1,36
BIST BALIKESİR 101.720 0,24
BIST BURSA 205.037 -0,49
BIST DENIZLI 86.729 0,66
BIST ISTANBUL 100.962 0,01
BIST IZMIR 149.962 0,24
BIST KAYSERI 345.432 0,27
BIST KOCAELI 215.860 0,15
BIST KONYA 60.712 0,03
BIST TEKIRDAĞ 189.480 0,32


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)