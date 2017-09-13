Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 137.035 2,54 BIST ANKARA 145.974 0,89 BIST ANTALYA 69.814 1,36 BIST BALIKESİR 101.720 0,24 BIST BURSA 205.037 -0,49 BIST DENIZLI 86.729 0,66 BIST ISTANBUL 100.962 0,01 BIST IZMIR 149.962 0,24 BIST KAYSERI 345.432 0,27 BIST KOCAELI 215.860 0,15 BIST KONYA 60.712 0,03 BIST TEKIRDAĞ 189.480 0,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)