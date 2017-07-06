Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 289.584.446 Garanti Bankası 164.961.363 Kardemir (D) 160.407.759 Ereğli Demir Celik 63.874.471 Turkcell 62.833.827 Gözde Girişim 59.691.123 Akbank 57.139.727 T. Halk Bankası 52.647.468 Aselsan 48.667.059 Koza Madencilik 48.263.716 Emlak Konut GMYO 48.049.222 İş Bankası (C) 46.966.412 Koza Altın 40.767.548 Vakıflar Bankası 36.464.156 Otokar 35.098.992 İpek Doğal Enerji 32.675.232 Petkim 32.034.519 Eczacıbaşı İlaç 26.223.627 Tüpraş 25.775.132 Yapı ve Kredi Bank. 25.291.587

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)