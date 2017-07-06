Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 289.584.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 289.584.446
Garanti Bankası 164.961.363
Kardemir (D) 160.407.759
Ereğli Demir Celik 63.874.471
Turkcell 62.833.827
Gözde Girişim 59.691.123
Akbank 57.139.727
T. Halk Bankası 52.647.468
Aselsan 48.667.059
Koza Madencilik 48.263.716
Emlak Konut GMYO 48.049.222
İş Bankası (C) 46.966.412
Koza Altın 40.767.548
Vakıflar Bankası 36.464.156
Otokar 35.098.992
İpek Doğal Enerji 32.675.232
Petkim 32.034.519
Eczacıbaşı İlaç 26.223.627
Tüpraş 25.775.132
Yapı ve Kredi Bank. 25.291.587
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)