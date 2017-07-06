Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 289.584.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|289.584.446
|Garanti Bankası
|164.961.363
|Kardemir (D)
|160.407.759
|Ereğli Demir Celik
|63.874.471
|Turkcell
|62.833.827
|Gözde Girişim
|59.691.123
|Akbank
|57.139.727
|T. Halk Bankası
|52.647.468
|Aselsan
|48.667.059
|Koza Madencilik
|48.263.716
|Emlak Konut GMYO
|48.049.222
|İş Bankası (C)
|46.966.412
|Koza Altın
|40.767.548
|Vakıflar Bankası
|36.464.156
|Otokar
|35.098.992
|İpek Doğal Enerji
|32.675.232
|Petkim
|32.034.519
|Eczacıbaşı İlaç
|26.223.627
|Tüpraş
|25.775.132
|Yapı ve Kredi Bank.
|25.291.587