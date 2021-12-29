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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası966.833.696Ereğli Demir Çelik806.040.424Sasa Polyester725.261.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası966.833.696
Ereğli Demir Çelik806.040.424
Sasa Polyester725.261.876
Türk Hava Yolları661.813.747
Şişe Cam588.661.638
Kardemir (D)575.104.093
Yapı ve Kredi Bank.449.460.567
Petkim438.435.262
Akbank399.881.490
Aselsan380.753.974
Emlak Konut GMYO328.049.619
İş Bankası (C)300.723.430
Koza Altın259.999.406
Tüpraş242.268.214
Bim Mağazalar233.680.683
Hektaş188.934.009
Koç Holding169.394.104
Alarko GMYO154.492.589
Gübre Fabrik.129.115.512
Ford Otosan125.602.555
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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