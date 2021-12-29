Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 966.833.696 Ereğli Demir Çelik 806.040.424 Sasa Polyester 725.261.876 Türk Hava Yolları 661.813.747 Şişe Cam 588.661.638 Kardemir (D) 575.104.093 Yapı ve Kredi Bank. 449.460.567 Petkim 438.435.262 Akbank 399.881.490 Aselsan 380.753.974 Emlak Konut GMYO 328.049.619 İş Bankası (C) 300.723.430 Koza Altın 259.999.406 Tüpraş 242.268.214 Bim Mağazalar 233.680.683 Hektaş 188.934.009 Koç Holding 169.394.104 Alarko GMYO 154.492.589 Gübre Fabrik. 129.115.512 Ford Otosan 125.602.555 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi