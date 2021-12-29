Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası966.833.696Ereğli Demir Çelik806.040.424Sasa Polyester725.261.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|966.833.696
|Ereğli Demir Çelik
|806.040.424
|Sasa Polyester
|725.261.876
|Türk Hava Yolları
|661.813.747
|Şişe Cam
|588.661.638
|Kardemir (D)
|575.104.093
|Yapı ve Kredi Bank.
|449.460.567
|Petkim
|438.435.262
|Akbank
|399.881.490
|Aselsan
|380.753.974
|Emlak Konut GMYO
|328.049.619
|İş Bankası (C)
|300.723.430
|Koza Altın
|259.999.406
|Tüpraş
|242.268.214
|Bim Mağazalar
|233.680.683
|Hektaş
|188.934.009
|Koç Holding
|169.394.104
|Alarko GMYO
|154.492.589
|Gübre Fabrik.
|129.115.512
|Ford Otosan
|125.602.555
AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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