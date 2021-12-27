Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.173.070.473Garanti Bankası1.162.563.670Ereğli Demir Çelik912.894.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.173.070.473
|Garanti Bankası
|1.162.563.670
|Ereğli Demir Çelik
|912.894.946
|SASA Polyester
|824.554.311
|Şişe Cam
|823.508.910
|Kardemir (D)
|678.589.790
|Yapı ve Kredi Bankası
|635.061.167
|ASELSAN
|518.485.733
|Akbank
|443.824.190
|Tüpraş
|419.672.975
|Koza Altın
|365.551.376
|BİM Mağazalar
|363.610.809
|Petkim
|359.798.074
|İş Bankası (C)
|317.359.344
|Hektaş
|302.034.996
|Arçelik
|260.413.947
|Emlak Konut GMYO
|256.371.051
|Tofaş Oto Fabrikası
|248.494.191
|Koç Holding
|237.154.243
|Ford Otosan
|214.418.473
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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