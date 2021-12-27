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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.173.070.473Garanti Bankası1.162.563.670Ereğli Demir Çelik912.894.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.173.070.473
Garanti Bankası1.162.563.670
Ereğli Demir Çelik912.894.946
SASA Polyester824.554.311
Şişe Cam823.508.910
Kardemir (D)678.589.790
Yapı ve Kredi Bankası635.061.167
ASELSAN518.485.733
Akbank443.824.190
Tüpraş419.672.975
Koza Altın365.551.376
BİM Mağazalar363.610.809
Petkim359.798.074
İş Bankası (C)317.359.344
Hektaş302.034.996
Arçelik260.413.947
Emlak Konut GMYO256.371.051
Tofaş Oto Fabrikası248.494.191
Koç Holding237.154.243
Ford Otosan214.418.473
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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