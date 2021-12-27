Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.173.070.473 Garanti Bankası 1.162.563.670 Ereğli Demir Çelik 912.894.946 SASA Polyester 824.554.311 Şişe Cam 823.508.910 Kardemir (D) 678.589.790 Yapı ve Kredi Bankası 635.061.167 ASELSAN 518.485.733 Akbank 443.824.190 Tüpraş 419.672.975 Koza Altın 365.551.376 BİM Mağazalar 363.610.809 Petkim 359.798.074 İş Bankası (C) 317.359.344 Hektaş 302.034.996 Arçelik 260.413.947 Emlak Konut GMYO 256.371.051 Tofaş Oto Fabrikası 248.494.191 Koç Holding 237.154.243 Ford Otosan 214.418.473 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) THY'den George Clooney'in reklam tekliflerini reddettiği iddialarına yanıt: Böyle bir girişimimiz olmadı AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi