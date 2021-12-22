Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Ereğli Demir Çelik 1.869.520.356 Garanti Bankası 1.762.601.353 Şişe Cam 1.634.619.389 Türk Hava Yolları 1.207.550.605 SASA Polyester 1.004.774.874 Kardemir (D) 942.725.803 Yapı ve Kredi Bankası 884.701.967 Akbank 615.165.656 Koç Holding 613.463.412 Aselsan 603.908.989 Tüpraş 590.097.438 BİM Mağazalar 528.575.960 İş Bankası (C) 433.585.866 Koza Altın 426.986.651 Petkim 425.255.350 Sabancı Holding 361.336.091 Ford Otosan 330.452.907 Doğan Holding 320.615.392 Emlak Konut GMYO 317.975.737 Halkbank 313.511.212 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Son dakika: Kayıplar artınca iki kez işlemler durduruldu! Borsa günü 1,35 puan düşüşle kapattı AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi