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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik1.869.520.356Garanti Bankası1.762.601.353Şişe Cam1.634.619.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Ereğli Demir Çelik1.869.520.356
Garanti Bankası1.762.601.353
Şişe Cam1.634.619.389
Türk Hava Yolları1.207.550.605
SASA Polyester1.004.774.874
Kardemir (D)942.725.803
Yapı ve Kredi Bankası884.701.967
Akbank615.165.656
Koç Holding613.463.412
Aselsan603.908.989
Tüpraş590.097.438
BİM Mağazalar528.575.960
İş Bankası (C)433.585.866
Koza Altın426.986.651
Petkim425.255.350
Sabancı Holding361.336.091
Ford Otosan330.452.907
Doğan Holding320.615.392
Emlak Konut GMYO317.975.737
Halkbank313.511.212
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son dakika: Kayıplar artınca iki kez işlemler durduruldu! Borsa günü 1,35 puan düşüşle kapattı

Son dakika: Kayıplar artınca iki kez işlemler durduruldu! Borsa günü 1,35 puan düşüşle kapattı

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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