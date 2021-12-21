Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası2.479.591.966Şişe Cam1.643.684.101Ereğli Demir Çelik1.439.954.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.479.591.966
|Şişe Cam
|1.643.684.101
|Ereğli Demir Çelik
|1.439.954.844
|Akbank
|987.088.289
|Yapı ve Kredi Bankası
|842.969.279
|Türk Hava Yolları
|824.590.518
|SASA Polyester
|788.269.109
|Kardemir (D)
|710.683.708
|İş Bankası (C)
|696.429.495
|BİM Mağazalar
|679.638.304
|Tüpraş
|581.021.691
|Türk Telekom
|544.197.761
|Emlak Konut GMYO
|531.519.972
|Sabancı Holding
|486.187.659
|ASELSAN
|480.643.756
|Koç Holding
|418.229.648
|Koza Altın
|403.687.888
|Petkim
|344.314.920
|Vakıflar Bankası
|319.982.330
|Halkbank
|314.286.664
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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