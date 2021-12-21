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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası2.479.591.966Şişe Cam1.643.684.101Ereğli Demir Çelik1.439.954.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası2.479.591.966
Şişe Cam1.643.684.101
Ereğli Demir Çelik1.439.954.844
Akbank987.088.289
Yapı ve Kredi Bankası842.969.279
Türk Hava Yolları824.590.518
SASA Polyester788.269.109
Kardemir (D)710.683.708
İş Bankası (C)696.429.495
BİM Mağazalar679.638.304
Tüpraş581.021.691
Türk Telekom544.197.761
Emlak Konut GMYO531.519.972
Sabancı Holding486.187.659
ASELSAN480.643.756
Koç Holding418.229.648
Koza Altın403.687.888
Petkim344.314.920
Vakıflar Bankası319.982.330
Halkbank314.286.664
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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