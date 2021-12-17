Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 3.614.088.100 Türk Hava Yolları 1.851.105.663 Şişe Cam 1.714.540.940 Kardemir (D) 1.519.911.928 Akbank 1.515.407.613 Yapı ve Kredi Bankası 1.330.461.048 Ereğli Demir Çelik 1.326.877.110 SASA Polyester 1.176.170.855 Petkim 1.128.003.489 Emlak Konut GMYO 1.009.641.258 ASELSAN 998.121.823 İş Bankası (C) 888.854.554 Koza Altın 880.117.244 Tüpraş 718.270.200 Doğan Holding 613.179.863 Vakıflar Bankası 605.035.092 Sabancı Holding 589.585.665 Halkbank 578.257.388 Türk Telekom 547.199.030 Şekerbank 520.897.033 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi