Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası3.614.088.100Türk Hava Yolları1.851.105.663Şişe Cam1.714.540.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.614.088.100
|Türk Hava Yolları
|1.851.105.663
|Şişe Cam
|1.714.540.940
|Kardemir (D)
|1.519.911.928
|Akbank
|1.515.407.613
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.330.461.048
|Ereğli Demir Çelik
|1.326.877.110
|SASA Polyester
|1.176.170.855
|Petkim
|1.128.003.489
|Emlak Konut GMYO
|1.009.641.258
|ASELSAN
|998.121.823
|İş Bankası (C)
|888.854.554
|Koza Altın
|880.117.244
|Tüpraş
|718.270.200
|Doğan Holding
|613.179.863
|Vakıflar Bankası
|605.035.092
|Sabancı Holding
|589.585.665
|Halkbank
|578.257.388
|Türk Telekom
|547.199.030
|Şekerbank
|520.897.033
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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