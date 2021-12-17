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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası3.614.088.100Türk Hava Yolları1.851.105.663Şişe Cam1.714.540.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası3.614.088.100
Türk Hava Yolları1.851.105.663
Şişe Cam1.714.540.940
Kardemir (D)1.519.911.928
Akbank1.515.407.613
Yapı ve Kredi Bankası1.330.461.048
Ereğli Demir Çelik1.326.877.110
SASA Polyester1.176.170.855
Petkim1.128.003.489
Emlak Konut GMYO1.009.641.258
ASELSAN998.121.823
İş Bankası (C)888.854.554
Koza Altın880.117.244
Tüpraş718.270.200
Doğan Holding613.179.863
Vakıflar Bankası605.035.092
Sabancı Holding589.585.665
Halkbank578.257.388
Türk Telekom547.199.030
Şekerbank520.897.033
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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