Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam1.851.185.877Garanti BBVA1.366.296.236Türk Hava Yolları1.142.304.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam1.851.185.877
Garanti BBVA1.366.296.236
Türk Hava Yolları1.142.304.261
SASA Polyester1.000.930.021
Kardemir (D)951.653.915
Ereğli Demir Çelik810.602.127
Petkim726.353.214
Yapı ve Kredi Bankası721.656.220
İş Bankası (C)571.471.211
Akbank530.636.838
Vakıflar Bankası512.441.577
ASELSAN417.579.756
Tüpraş397.598.988
Koza Altın388.885.450
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası387.370.960
BİM Mağazalar357.258.540
Koç Holding350.305.409
Hektaş338.237.964
Emlak Konut GMYO309.017.826
Halkbank287.164.993
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title