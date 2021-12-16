Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam1.851.185.877Garanti BBVA1.366.296.236Türk Hava Yolları1.142.304.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|1.851.185.877
|Garanti BBVA
|1.366.296.236
|Türk Hava Yolları
|1.142.304.261
|SASA Polyester
|1.000.930.021
|Kardemir (D)
|951.653.915
|Ereğli Demir Çelik
|810.602.127
|Petkim
|726.353.214
|Yapı ve Kredi Bankası
|721.656.220
|İş Bankası (C)
|571.471.211
|Akbank
|530.636.838
|Vakıflar Bankası
|512.441.577
|ASELSAN
|417.579.756
|Tüpraş
|397.598.988
|Koza Altın
|388.885.450
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|387.370.960
|BİM Mağazalar
|357.258.540
|Koç Holding
|350.305.409
|Hektaş
|338.237.964
|Emlak Konut GMYO
|309.017.826
|Halkbank
|287.164.993
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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