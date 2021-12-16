Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 1.851.185.877 Garanti BBVA 1.366.296.236 Türk Hava Yolları 1.142.304.261 SASA Polyester 1.000.930.021 Kardemir (D) 951.653.915 Ereğli Demir Çelik 810.602.127 Petkim 726.353.214 Yapı ve Kredi Bankası 721.656.220 İş Bankası (C) 571.471.211 Akbank 530.636.838 Vakıflar Bankası 512.441.577 ASELSAN 417.579.756 Tüpraş 397.598.988 Koza Altın 388.885.450 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 387.370.960 BİM Mağazalar 357.258.540 Koç Holding 350.305.409 Hektaş 338.237.964 Emlak Konut GMYO 309.017.826 Halkbank 287.164.993 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi