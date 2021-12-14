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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası3.661.846.159Petkim2.090.996.767Türk Hava Yolları1.532.324.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası3.661.846.159
Petkim2.090.996.767
Türk Hava Yolları1.532.324.065
Yapı ve Kredi Bankası1.386.068.077
Kardemir (D)1.198.172.530
Akbank1.114.055.670
Şişe Cam1.034.489.865
Tüpraş998.519.014
SASA Polyester956.867.218
Ereğli Demir Çelik850.481.122
İş Bankası (C)785.473.097
ASELSAN773.332.807
Koza Altın510.531.319
Vakıflar Bankası500.149.508
Halkbank446.789.184
Doğan Holding446.091.975
Sabancı Holding391.026.808
Koç Holding383.946.076
Emlak Konut GMYO376.174.293
Türkiye Sınai Kalkıma Bankası361.581.595
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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