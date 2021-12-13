Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.801.872.170Kardemir (D)1.766.594.111Şişe Cam1.332.272.384ASELSAN1.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.801.872.170
|Kardemir (D)
|1.766.594.111
|Şişe Cam
|1.332.272.384
|ASELSAN
|1.159.695.602
|Garanti Bankası
|1.143.224.775
|Petkim
|1.109.643.667
|Tüpraş
|826.038.662
|Ereğli Demir Çelik
|775.788.075
|Emlak Konut GMYO
|774.147.639
|Yapı ve Kredi Bankası
|676.043.171
|SASA Polyester
|597.115.510
|Akbank
|523.765.635
|Koza Altın
|503.741.771
|TAV Havalimanları
|394.756.508
|İş Bankası (C)
|391.822.124
|Sabancı Holding
|374.276.879
|Koç Holding
|361.313.256
|BİM Mağazalar
|281.179.500
|Tekfen Holding
|273.899.991
|Hektaş
|263.661.236
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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