Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.801.872.170 Kardemir (D) 1.766.594.111 Şişe Cam 1.332.272.384 ASELSAN 1.159.695.602 Garanti Bankası 1.143.224.775 Petkim 1.109.643.667 Tüpraş 826.038.662 Ereğli Demir Çelik 775.788.075 Emlak Konut GMYO 774.147.639 Yapı ve Kredi Bankası 676.043.171 SASA Polyester 597.115.510 Akbank 523.765.635 Koza Altın 503.741.771 TAV Havalimanları 394.756.508 İş Bankası (C) 391.822.124 Sabancı Holding 374.276.879 Koç Holding 361.313.256 BİM Mağazalar 281.179.500 Tekfen Holding 273.899.991 Hektaş 263.661.236 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi