Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.801.872.170Kardemir (D)1.766.594.111Şişe Cam1.332.272.384ASELSAN1.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.801.872.170
Kardemir (D)1.766.594.111
Şişe Cam1.332.272.384
ASELSAN1.159.695.602
Garanti Bankası1.143.224.775
Petkim1.109.643.667
Tüpraş826.038.662
Ereğli Demir Çelik775.788.075
Emlak Konut GMYO774.147.639
Yapı ve Kredi Bankası676.043.171
SASA Polyester597.115.510
Akbank523.765.635
Koza Altın503.741.771
TAV Havalimanları394.756.508
İş Bankası (C)391.822.124
Sabancı Holding374.276.879
Koç Holding361.313.256
BİM Mağazalar281.179.500
Tekfen Holding273.899.991
Hektaş263.661.236
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title