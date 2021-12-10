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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları3.392.689.964Kardemir (D)1.231.776.899Şişe Cam1.190.920.555Petkim1.012.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları3.392.689.964
Kardemir (D)1.231.776.899
Şişe Cam1.190.920.555
Petkim1.012.795.465
Tüpraş901.436.111
Garanti BBVA846.452.093
ASELSAN836.564.657
Koza Altın793.380.885
BİM Mağazalar705.065.993
TAV Havalimanları527.850.403
Emlak Konut GMYO521.474.916
SASA Polyester487.945.081
Akbank478.953.056
Sabancı Holding461.916.288
Ereğli Demir Çelik444.711.499
İş Bankası (C)401.727.581
Pegasus392.818.530
Yapı ve Kredi Bankası377.838.590
Hektaş373.358.774
Tekfen Holding294.993.525
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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