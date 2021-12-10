Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları3.392.689.964Kardemir (D)1.231.776.899Şişe Cam1.190.920.555Petkim1.012.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|3.392.689.964
|Kardemir (D)
|1.231.776.899
|Şişe Cam
|1.190.920.555
|Petkim
|1.012.795.465
|Tüpraş
|901.436.111
|Garanti BBVA
|846.452.093
|ASELSAN
|836.564.657
|Koza Altın
|793.380.885
|BİM Mağazalar
|705.065.993
|TAV Havalimanları
|527.850.403
|Emlak Konut GMYO
|521.474.916
|SASA Polyester
|487.945.081
|Akbank
|478.953.056
|Sabancı Holding
|461.916.288
|Ereğli Demir Çelik
|444.711.499
|İş Bankası (C)
|401.727.581
|Pegasus
|392.818.530
|Yapı ve Kredi Bankası
|377.838.590
|Hektaş
|373.358.774
|Tekfen Holding
|294.993.525
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500