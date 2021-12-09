Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam2.666.197.179Kardemir (D)2.094.306.284Garanti Bankası1.622.884.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam2.666.197.179
Kardemir (D)2.094.306.284
Garanti Bankası1.622.884.504
Türk Hava Yolları1.413.846.822
ASELSAN1.221.753.953
Ereğli Demir Çelik1.177.919.644
SASA Polyester817.309.704
Yapı ve Kredi Bankası814.393.917
İş Bankası (C)721.034.006
Emlak Konut GMYO643.883.567
Akbank556.835.096
Tekfen Holding481.114.977
BİM Mağazalar448.647.892
Petkim441.824.601
TAV Havalimanları441.559.359
Koza Altın372.127.817
Hektaş368.190.302
Koç Holding358.294.071
Sabancı Holding343.211.006
Ford Otosan312.278.369
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title