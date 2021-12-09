Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 2.666.197.179 Kardemir (D) 2.094.306.284 Garanti Bankası 1.622.884.504 Türk Hava Yolları 1.413.846.822 ASELSAN 1.221.753.953 Ereğli Demir Çelik 1.177.919.644 SASA Polyester 817.309.704 Yapı ve Kredi Bankası 814.393.917 İş Bankası (C) 721.034.006 Emlak Konut GMYO 643.883.567 Akbank 556.835.096 Tekfen Holding 481.114.977 BİM Mağazalar 448.647.892 Petkim 441.824.601 TAV Havalimanları 441.559.359 Koza Altın 372.127.817 Hektaş 368.190.302 Koç Holding 358.294.071 Sabancı Holding 343.211.006 Ford Otosan 312.278.369 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi