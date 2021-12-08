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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam2.430.016.510Garanti Bankası2.415.660.640Türk Hava Yolları2.109.489.660ASELSAN1.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam2.430.016.510
Garanti Bankası2.415.660.640
Türk Hava Yolları2.109.489.660
ASELSAN1.617.318.873
Kardemir (D)1.346.828.603
Yapı ve Kredi Bankası953.944.778
Petkim794.049.484
Ereğli Demir Çelik739.269.932
İş Bankası (C)642.159.094
Akbank630.853.019
TAV Havalimanları591.450.384
Hektaş513.888.300
SASA Polyester509.183.828
Koza Altın491.250.843
Pegasus444.295.355
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası401.695.649
Sabancı Holding384.108.978
Bim Mağazalar379.655.709
Tüpraş374.127.496
Vakıflar Bankası340.938.574
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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