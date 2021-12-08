Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam2.430.016.510Garanti Bankası2.415.660.640Türk Hava Yolları2.109.489.660ASELSAN1.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|2.430.016.510
|Garanti Bankası
|2.415.660.640
|Türk Hava Yolları
|2.109.489.660
|ASELSAN
|1.617.318.873
|Kardemir (D)
|1.346.828.603
|Yapı ve Kredi Bankası
|953.944.778
|Petkim
|794.049.484
|Ereğli Demir Çelik
|739.269.932
|İş Bankası (C)
|642.159.094
|Akbank
|630.853.019
|TAV Havalimanları
|591.450.384
|Hektaş
|513.888.300
|SASA Polyester
|509.183.828
|Koza Altın
|491.250.843
|Pegasus
|444.295.355
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|401.695.649
|Sabancı Holding
|384.108.978
|Bim Mağazalar
|379.655.709
|Tüpraş
|374.127.496
|Vakıflar Bankası
|340.938.574
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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