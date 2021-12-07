Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam2.289.776.460Kardemir (D)1.408.810.578Türk Hava Yolları1.124.956.424ASELSAN1.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|2.289.776.460
|Kardemir (D)
|1.408.810.578
|Türk Hava Yolları
|1.124.956.424
|ASELSAN
|1.091.281.839
|Garanti BBVA
|1.085.312.585
|Ereğli Demir Çelik
|884.918.192
|SASA Polyester
|559.466.218
|Yapı ve Kredi Bankası
|551.705.743
|Akbank
|544.075.020
|Petkim
|483.166.435
|BİM Mağazalar
|439.399.741
|TAV Havalimanları
|357.885.636
|Koza Altın
|336.906.888
|Tüpraş
|313.280.943
|Odaş Elektrik
|299.570.594
|Karsan Otomotiv
|246.136.857
|İş Bankası (C)
|226.579.610
|Koç Holding
|211.284.963
|Türk Telekom
|196.886.864
|Pegasus
|192.746.233
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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