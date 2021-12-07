Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 2.289.776.460 Kardemir (D) 1.408.810.578 Türk Hava Yolları 1.124.956.424 ASELSAN 1.091.281.839 Garanti BBVA 1.085.312.585 Ereğli Demir Çelik 884.918.192 SASA Polyester 559.466.218 Yapı ve Kredi Bankası 551.705.743 Akbank 544.075.020 Petkim 483.166.435 BİM Mağazalar 439.399.741 TAV Havalimanları 357.885.636 Koza Altın 336.906.888 Tüpraş 313.280.943 Odaş Elektrik 299.570.594 Karsan Otomotiv 246.136.857 İş Bankası (C) 226.579.610 Koç Holding 211.284.963 Türk Telekom 196.886.864 Pegasus 192.746.233 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi