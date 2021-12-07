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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam2.289.776.460Kardemir (D)1.408.810.578Türk Hava Yolları1.124.956.424ASELSAN1.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam2.289.776.460
Kardemir (D)1.408.810.578
Türk Hava Yolları1.124.956.424
ASELSAN1.091.281.839
Garanti BBVA1.085.312.585
Ereğli Demir Çelik884.918.192
SASA Polyester559.466.218
Yapı ve Kredi Bankası551.705.743
Akbank544.075.020
Petkim483.166.435
BİM Mağazalar439.399.741
TAV Havalimanları357.885.636
Koza Altın336.906.888
Tüpraş313.280.943
Odaş Elektrik299.570.594
Karsan Otomotiv246.136.857
İş Bankası (C)226.579.610
Koç Holding211.284.963
Türk Telekom196.886.864
Pegasus192.746.233
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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