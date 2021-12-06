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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti BBVA1.638.239.305Türk Hava Yolları774.058.051Yapı ve Kredi Bankası653.637.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti BBVA1.638.239.305
Türk Hava Yolları774.058.051
Yapı ve Kredi Bankası653.637.303
Şişe Cam593.423.446
Petkim589.381.299
Kardemir (D)569.914.353
Koza Altın532.987.687
Ereğli Demir Çelik496.706.065
Akbank488.863.309
TAV Havalimanları468.655.649
SASA Polyester421.267.746
ASELSAN363.134.564
BİM Mağazalar317.116.689
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası299.339.328
Emlak Konut GMYO271.484.839
Koza Madencilik261.414.295
Odaş Elektrik253.877.470
Hektaş241.952.357
Vakıflar Bankası238.891.547
İş Bankası (C)232.799.870
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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