Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti BBVA1.638.239.305Türk Hava Yolları774.058.051Yapı ve Kredi Bankası653.637.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti BBVA
|1.638.239.305
|Türk Hava Yolları
|774.058.051
|Yapı ve Kredi Bankası
|653.637.303
|Şişe Cam
|593.423.446
|Petkim
|589.381.299
|Kardemir (D)
|569.914.353
|Koza Altın
|532.987.687
|Ereğli Demir Çelik
|496.706.065
|Akbank
|488.863.309
|TAV Havalimanları
|468.655.649
|SASA Polyester
|421.267.746
|ASELSAN
|363.134.564
|BİM Mağazalar
|317.116.689
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|299.339.328
|Emlak Konut GMYO
|271.484.839
|Koza Madencilik
|261.414.295
|Odaş Elektrik
|253.877.470
|Hektaş
|241.952.357
|Vakıflar Bankası
|238.891.547
|İş Bankası (C)
|232.799.870
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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