Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti BBVA 1.638.239.305 Türk Hava Yolları 774.058.051 Yapı ve Kredi Bankası 653.637.303 Şişe Cam 593.423.446 Petkim 589.381.299 Kardemir (D) 569.914.353 Koza Altın 532.987.687 Ereğli Demir Çelik 496.706.065 Akbank 488.863.309 TAV Havalimanları 468.655.649 SASA Polyester 421.267.746 ASELSAN 363.134.564 BİM Mağazalar 317.116.689 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 299.339.328 Emlak Konut GMYO 271.484.839 Koza Madencilik 261.414.295 Odaş Elektrik 253.877.470 Hektaş 241.952.357 Vakıflar Bankası 238.891.547 İş Bankası (C) 232.799.870 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi