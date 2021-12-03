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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.684.296.626Kardemir (D)901.081.735Şişe Cam630.087.108Petkim618.294.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.684.296.626
Kardemir (D)901.081.735
Şişe Cam630.087.108
Petkim618.294.617
Koza Altın597.819.445
Ereğli Demir Çelik591.209.703
Garanti BBVA559.886.857
ASELSAN452.119.548
SASA Polyester415.170.476
TAV Havalimanları405.448.420
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası360.713.723
Yapı ve Kredi Bankası350.174.627
Akbank336.457.229
Sabancı Holding315.947.214
Ford Otosan298.707.926
Pegasus285.493.534
Koza Madencilik264.499.684
Tüpraş256.032.641
Hektaş252.789.490
Koç Holding247.081.726
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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