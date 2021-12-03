Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.684.296.626Kardemir (D)901.081.735Şişe Cam630.087.108Petkim618.294.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.684.296.626
|Kardemir (D)
|901.081.735
|Şişe Cam
|630.087.108
|Petkim
|618.294.617
|Koza Altın
|597.819.445
|Ereğli Demir Çelik
|591.209.703
|Garanti BBVA
|559.886.857
|ASELSAN
|452.119.548
|SASA Polyester
|415.170.476
|TAV Havalimanları
|405.448.420
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|360.713.723
|Yapı ve Kredi Bankası
|350.174.627
|Akbank
|336.457.229
|Sabancı Holding
|315.947.214
|Ford Otosan
|298.707.926
|Pegasus
|285.493.534
|Koza Madencilik
|264.499.684
|Tüpraş
|256.032.641
|Hektaş
|252.789.490
|Koç Holding
|247.081.726
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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