Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKardemir (D)1.021.730.819Türk Hava Yolları878.928.634Garanti Bankası831.113.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|1.021.730.819
|Türk Hava Yolları
|878.928.634
|Garanti Bankası
|831.113.149
|Şişe Cam
|727.220.464
|Ereğli Demir Çelik
|695.815.167
|ASELSAN
|620.665.768
|Yapı ve Kredi Bankası
|568.367.845
|Petkim
|498.950.151
|SASA Polyester
|480.163.323
|Emlak Konut GMYO
|476.455.955
|Hektaş
|380.518.071
|Akbank
|379.406.184
|Ford Otosan
|342.041.557
|Koza Altın
|326.289.732
|TAV Havalimanları
|244.456.654
|Tüpraş
|224.756.272
|İş Bankası (C)
|224.300.902
|Koç Holding
|214.221.881
|Türk İlaç Serum
|213.867.056
|Şekerbank
|201.929.364
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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