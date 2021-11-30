Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20İşlem HacmiKoza Altın1.437.732.881ASELSAN1.430.893.215Garanti BBVA1.119.591.204SASA Polyester978.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Koza Altın
|1.437.732.881
|ASELSAN
|1.430.893.215
|Garanti BBVA
|1.119.591.204
|SASA Polyester
|978.834.818
|Türk Hava Yolları
|737.923.609
|Akbank
|637.308.183
|Türk İlaç Serum
|544.106.877
|Şişe Cam
|537.839.336
|Kardemir (D)
|508.890.803
|Yapı ve Kredi Bankası
|473.204.964
|Hektaş
|435.548.204
|Koza Madencilik
|402.937.674
|Gübre Fabrikaları
|400.561.528
|Petkim
|336.472.286
|Ereğli Demir Çelik
|298.460.461
|Tüpraş
|272.125.893
|İş Bankası (C)
|239.139.122
|Tofaş Oto Fabrikası
|212.666.854
|Koç Holding
|212.415.373
|BİM Mağazalar
|208.027.099
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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