Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20İşlem HacmiKoza Altın1.437.732.881ASELSAN1.430.893.215Garanti BBVA1.119.591.204SASA Polyester978.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20İşlem Hacmi
Koza Altın1.437.732.881
ASELSAN1.430.893.215
Garanti BBVA1.119.591.204
SASA Polyester978.834.818
Türk Hava Yolları737.923.609
Akbank637.308.183
Türk İlaç Serum544.106.877
Şişe Cam537.839.336
Kardemir (D)508.890.803
Yapı ve Kredi Bankası473.204.964
Hektaş435.548.204
Koza Madencilik402.937.674
Gübre Fabrikaları400.561.528
Petkim336.472.286
Ereğli Demir Çelik298.460.461
Tüpraş272.125.893
İş Bankası (C)239.139.122
Tofaş Oto Fabrikası212.666.854
Koç Holding212.415.373
BİM Mağazalar208.027.099
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 741 lira seviyesinden işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 741 lira seviyesinden işlem görüyor

 Altının kilogramı 730 bin liraya yükseldi

Altının kilogramı 730 bin liraya yükseldi

 Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek

Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title