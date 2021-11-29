Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.563.077.507Garanti BBVA678.954.505Şişe Cam641.152.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.563.077.507
|Garanti BBVA
|678.954.505
|Şişe Cam
|641.152.726
|Yapı ve Kredi Bankası
|574.040.952
|ASELSAN
|501.167.283
|Kardemir (D)
|480.085.031
|SASA Polyester
|472.968.407
|Petkim
|322.934.554
|Akbank
|316.811.304
|Emlak Konut GMYO
|314.307.401
|Ereğli Demir Çelik
|287.071.696
|Tüpraş
|252.864.774
|Sabancı Holding
|231.457.869
|Pegasus
|230.223.783
|İş Bankası (C)
|227.891.898
|Koza Altın
|202.538.571
|Hektaş
|202.049.361
|Koç Holding
|194.643.474
|Ford Otosan
|185.299.962
|TAV Havalimanları
|168.433.621
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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