Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiPetkim1.523.377.075SASA Polyester1.466.883.220ASELSAN1.055.397.115Garanti BBVA720.911.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|1.523.377.075
|SASA Polyester
|1.466.883.220
|ASELSAN
|1.055.397.115
|Garanti BBVA
|720.911.202
|Kardemir (D)
|681.863.679
|Şişe Cam
|635.122.270
|Türk Hava Yolları
|569.651.552
|Tüpraş
|477.687.649
|Ereğli Demir Çelik
|432.130.663
|Koç Holding
|393.266.253
|Yapı ve Kredi Bankası
|382.820.365
|Akbank
|367.646.033
|Hektaş
|346.895.178
|Pegasus
|315.566.777
|Gübre Fabrikaları
|299.873.736
|Sabancı Holding
|286.760.412
|Ford Otosan
|286.319.482
|Tofaş Oto Fabrikası
|268.000.812
|Halkbank
|228.126.524
|Koza Altın
|217.099.442
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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