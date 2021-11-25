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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiPetkim1.523.377.075SASA Polyester1.466.883.220ASELSAN1.055.397.115Garanti BBVA720.911.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim1.523.377.075
SASA Polyester1.466.883.220
ASELSAN1.055.397.115
Garanti BBVA720.911.202
Kardemir (D)681.863.679
Şişe Cam635.122.270
Türk Hava Yolları569.651.552
Tüpraş477.687.649
Ereğli Demir Çelik432.130.663
Koç Holding393.266.253
Yapı ve Kredi Bankası382.820.365
Akbank367.646.033
Hektaş346.895.178
Pegasus315.566.777
Gübre Fabrikaları299.873.736
Sabancı Holding286.760.412
Ford Otosan286.319.482
Tofaş Oto Fabrikası268.000.812
Halkbank228.126.524
Koza Altın217.099.442
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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