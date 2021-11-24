Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti BBVA2.297.921.562Yapı ve Kredi Bankası1.352.172.702Petkim1.323.417.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti BBVA
|2.297.921.562
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.352.172.702
|Petkim
|1.323.417.889
|Kardemir (D)
|1.283.473.043
|Akbank
|1.199.895.522
|Şişe Cam
|1.171.896.426
|Türk Hava Yolları
|1.045.883.763
|SASA Polyester
|1.030.068.035
|Tüpraş
|830.171.165
|Ereğli Demir Çelik
|801.206.080
|ASELSAN
|709.292.332
|İş Bankası (C)
|539.671.776
|Koç Holding
|474.048.060
|Sabancı Holding
|454.556.974
|Emlak Konut GMYO
|415.563.300
|Koza Altın
|397.234.816
|Pegasus
|354.447.389
|Ford Otosan
|319.043.708
|Doğan Holding
|289.953.579
|Tofaş Oto Fabrikası
|266.288.239
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:
1 Dolar = 12,73 Türk Lirası
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
500