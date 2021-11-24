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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti BBVA2.297.921.562Yapı ve Kredi Bankası1.352.172.702Petkim1.323.417.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti BBVA2.297.921.562
Yapı ve Kredi Bankası1.352.172.702
Petkim1.323.417.889
Kardemir (D)1.283.473.043
Akbank1.199.895.522
Şişe Cam1.171.896.426
Türk Hava Yolları1.045.883.763
SASA Polyester1.030.068.035
Tüpraş830.171.165
Ereğli Demir Çelik801.206.080
ASELSAN709.292.332
İş Bankası (C)539.671.776
Koç Holding474.048.060
Sabancı Holding454.556.974
Emlak Konut GMYO415.563.300
Koza Altın397.234.816
Pegasus354.447.389
Ford Otosan319.043.708
Doğan Holding289.953.579
Tofaş Oto Fabrikası266.288.239
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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