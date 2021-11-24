Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti BBVA 2.297.921.562 Yapı ve Kredi Bankası 1.352.172.702 Petkim 1.323.417.889 Kardemir (D) 1.283.473.043 Akbank 1.199.895.522 Şişe Cam 1.171.896.426 Türk Hava Yolları 1.045.883.763 SASA Polyester 1.030.068.035 Tüpraş 830.171.165 Ereğli Demir Çelik 801.206.080 ASELSAN 709.292.332 İş Bankası (C) 539.671.776 Koç Holding 474.048.060 Sabancı Holding 454.556.974 Emlak Konut GMYO 415.563.300 Koza Altın 397.234.816 Pegasus 354.447.389 Ford Otosan 319.043.708 Doğan Holding 289.953.579 Tofaş Oto Fabrikası 266.288.239 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) ??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 12,73 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) November 23, 2021 AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi