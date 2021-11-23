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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKardemir (D)2.049.089.358Şişe Cam1.925.017.836Garanti BBVA1.640.447.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D)2.049.089.358
Şişe Cam1.925.017.836
Garanti BBVA1.640.447.081
Ereğli Demir Çelik1.305.507.122
Türk Hava Yolları901.240.769
Yapı ve Kredi Bankası841.122.065
Akbank813.831.111
ASELSAN771.235.508
Petkim701.301.910
Koza Altın684.300.076
SASA Polyester625.388.074
Tüpraş545.319.276
Koç Holding497.090.375
İş Bankası (C)441.073.717
Ford Otosan404.013.264
Sabancı Holding386.844.353
Odaş Elektrik359.016.731
Tofaş Oto Fabrikası352.092.628
Doğan Holding333.032.865
Karsan Otomotiv272.296.636
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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