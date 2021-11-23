Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKardemir (D)2.049.089.358Şişe Cam1.925.017.836Garanti BBVA1.640.447.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|2.049.089.358
|Şişe Cam
|1.925.017.836
|Garanti BBVA
|1.640.447.081
|Ereğli Demir Çelik
|1.305.507.122
|Türk Hava Yolları
|901.240.769
|Yapı ve Kredi Bankası
|841.122.065
|Akbank
|813.831.111
|ASELSAN
|771.235.508
|Petkim
|701.301.910
|Koza Altın
|684.300.076
|SASA Polyester
|625.388.074
|Tüpraş
|545.319.276
|Koç Holding
|497.090.375
|İş Bankası (C)
|441.073.717
|Ford Otosan
|404.013.264
|Sabancı Holding
|386.844.353
|Odaş Elektrik
|359.016.731
|Tofaş Oto Fabrikası
|352.092.628
|Doğan Holding
|333.032.865
|Karsan Otomotiv
|272.296.636
Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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