Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.192.796.151 Şişe Cam 899.145.727 Garanti BBVA 693.115.927 Kardemir (D) 690.574.721 Petkim 360.166.199 Gübre Fabrikaları 298.833.564 Yapı ve Kredi Bankası 289.134.187 Odaş Elektrik 288.674.036 Akbank 283.312.159 Ereğli Demir Çelik 270.787.324 Tüpraş 251.430.915 Tofaş Oto Fabrikası 249.219.188 SASA Polyester 238.266.756 Koç Holding 237.570.462 ASELSAN 225.133.961 Ford Otosan 205.199.272 Karsan Otomotiv 198.608.856 İş Bankası (C) 169.045.094 Koza Altın 167.565.647 Doğan Holding 156.523.668 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi