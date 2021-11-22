Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.192.796.151Şişe Cam899.145.727Garanti BBVA693.115.927Kardemir (D)690.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.192.796.151
|Şişe Cam
|899.145.727
|Garanti BBVA
|693.115.927
|Kardemir (D)
|690.574.721
|Petkim
|360.166.199
|Gübre Fabrikaları
|298.833.564
|Yapı ve Kredi Bankası
|289.134.187
|Odaş Elektrik
|288.674.036
|Akbank
|283.312.159
|Ereğli Demir Çelik
|270.787.324
|Tüpraş
|251.430.915
|Tofaş Oto Fabrikası
|249.219.188
|SASA Polyester
|238.266.756
|Koç Holding
|237.570.462
|ASELSAN
|225.133.961
|Ford Otosan
|205.199.272
|Karsan Otomotiv
|198.608.856
|İş Bankası (C)
|169.045.094
|Koza Altın
|167.565.647
|Doğan Holding
|156.523.668
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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