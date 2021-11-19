Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 1.378.297.774 Türk Hava Yolları 842.206.364 Garanti BBVA 835.568.037 Şişe Cam 680.719.256 Yapı Kredi 653.343.081 Ereğli Demir Çelik 540.037.383 Petkim 475.441.449 ASELSAN 449.327.029 Akbank 386.232.509 Karsan Otomotiv 327.623.599 Tüpraş 320.683.659 SASA Polyester 278.124.255 Doğan Holding 272.992.318 İş Bankası (C) 227.880.960 Koza Altın 203.896.146 Emlak Konut GMYO 201.368.510 Ford Otosan 199.560.332 Koç Holding 197.210.844 Bera Holding 173.098.267 Hektaş 157.068.579 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Faiz kararı Borsa'nın da zirve yapmasına neden oldu AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi