Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKardemir (D)1.378.297.774Türk Hava Yolları842.206.364Garanti BBVA835.568.037Şişe Cam680.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|1.378.297.774
|Türk Hava Yolları
|842.206.364
|Garanti BBVA
|835.568.037
|Şişe Cam
|680.719.256
|Yapı Kredi
|653.343.081
|Ereğli Demir Çelik
|540.037.383
|Petkim
|475.441.449
|ASELSAN
|449.327.029
|Akbank
|386.232.509
|Karsan Otomotiv
|327.623.599
|Tüpraş
|320.683.659
|SASA Polyester
|278.124.255
|Doğan Holding
|272.992.318
|İş Bankası (C)
|227.880.960
|Koza Altın
|203.896.146
|Emlak Konut GMYO
|201.368.510
|Ford Otosan
|199.560.332
|Koç Holding
|197.210.844
|Bera Holding
|173.098.267
|Hektaş
|157.068.579
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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