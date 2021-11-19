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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiKardemir (D)1.378.297.774Türk Hava Yolları842.206.364Garanti BBVA835.568.037Şişe Cam680.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D)1.378.297.774
Türk Hava Yolları842.206.364
Garanti BBVA835.568.037
Şişe Cam680.719.256
Yapı Kredi 653.343.081
Ereğli Demir Çelik540.037.383
Petkim475.441.449
ASELSAN449.327.029
Akbank386.232.509
Karsan Otomotiv327.623.599
Tüpraş320.683.659
SASA Polyester278.124.255
Doğan Holding272.992.318
İş Bankası (C)227.880.960
Koza Altın203.896.146
Emlak Konut GMYO201.368.510
Ford Otosan199.560.332
Koç Holding197.210.844
Bera Holding173.098.267
Hektaş157.068.579
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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