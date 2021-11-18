Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Yapı Kredi 1.062.982.832 Petkim 936.684.135 Garanti BBVA 798.957.834 Türk Hava Yolları 427.325.945 Şişe Cam 408.945.460 ASELSAN 407.217.871 Kardemir (D) 371.128.038 Tüpraş 340.450.926 Akbank 332.816.771 SASA Polyester 264.252.103 İş Bankası (C) 242.678.552 Koza Altın 236.107.844 Ereğli Demir Çelik 228.875.308 Emlak Konut GMYO 208.897.116 Bera Holding 205.247.145 Koç Holding 184.665.361 Gübre Fabrikaları 156.022.841 Ford Otosan 153.786.555 Sabancı Holding 151.100.280 BİM Mağazalar 124.007.363 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.



Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ? — Haberler (@Haberler) November 17, 2021 AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi