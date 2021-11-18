Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiYapı Kredi 1.062.982.832Petkim936.684.135Garanti BBVA798.957.834Türk Hava Yolları427.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Yapı Kredi
|1.062.982.832
|Petkim
|936.684.135
|Garanti BBVA
|798.957.834
|Türk Hava Yolları
|427.325.945
|Şişe Cam
|408.945.460
|ASELSAN
|407.217.871
|Kardemir (D)
|371.128.038
|Tüpraş
|340.450.926
|Akbank
|332.816.771
|SASA Polyester
|264.252.103
|İş Bankası (C)
|242.678.552
|Koza Altın
|236.107.844
|Ereğli Demir Çelik
|228.875.308
|Emlak Konut GMYO
|208.897.116
|Bera Holding
|205.247.145
|Koç Holding
|184.665.361
|Gübre Fabrikaları
|156.022.841
|Ford Otosan
|153.786.555
|Sabancı Holding
|151.100.280
|BİM Mağazalar
|124.007.363
Son dönemde peş peşe rekor kıran euro, dolar ve altının ateşi bir türlü düşmezken piyasalar ise bugün #MerkezBankası'nın açıklayacağı #faiz kararına odaklandı.— Haberler (@Haberler) November 17, 2021
Sizce, Merkez Bankası faiz kararı ne olur ?
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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