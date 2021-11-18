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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiYapı Kredi 1.062.982.832Petkim936.684.135Garanti BBVA798.957.834Türk Hava Yolları427.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Yapı Kredi 1.062.982.832
Petkim936.684.135
Garanti BBVA798.957.834
Türk Hava Yolları427.325.945
Şişe Cam408.945.460
ASELSAN407.217.871
Kardemir (D)371.128.038
Tüpraş340.450.926
Akbank332.816.771
SASA Polyester264.252.103
İş Bankası (C)242.678.552
Koza Altın236.107.844
Ereğli Demir Çelik228.875.308
Emlak Konut GMYO208.897.116
Bera Holding205.247.145
Koç Holding184.665.361
Gübre Fabrikaları156.022.841
Ford Otosan153.786.555
Sabancı Holding151.100.280
BİM Mağazalar124.007.363
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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