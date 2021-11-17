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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti BBVA1.208.807.322Şişe Cam885.249.699Kardemir (D)642.755.228Petkim616.159.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti BBVA1.208.807.322
Şişe Cam885.249.699
Kardemir (D)642.755.228
Petkim616.159.410
Yapı ve Kredi Bankası603.743.350
Türk Hava Yolları584.514.990
Tüpraş361.712.578
SASA Polyester355.336.064
Akbank332.712.676
Ereğli Demir Çelik328.474.270
ASELSAN299.261.540
Ford Otosan256.065.726
İş Bankası (C)240.564.672
Koza Altın239.016.343
Sabancı Holding209.509.526
Odaş Elektrik183.833.583
Gübre Fabrikaları174.993.597
Türk İlaç Serum162.082.025
Turkcell158.452.607
Koç Holding145.501.769
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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