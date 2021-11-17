Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti BBVA1.208.807.322Şişe Cam885.249.699Kardemir (D)642.755.228Petkim616.159.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti BBVA
|1.208.807.322
|Şişe Cam
|885.249.699
|Kardemir (D)
|642.755.228
|Petkim
|616.159.410
|Yapı ve Kredi Bankası
|603.743.350
|Türk Hava Yolları
|584.514.990
|Tüpraş
|361.712.578
|SASA Polyester
|355.336.064
|Akbank
|332.712.676
|Ereğli Demir Çelik
|328.474.270
|ASELSAN
|299.261.540
|Ford Otosan
|256.065.726
|İş Bankası (C)
|240.564.672
|Koza Altın
|239.016.343
|Sabancı Holding
|209.509.526
|Odaş Elektrik
|183.833.583
|Gübre Fabrikaları
|174.993.597
|Türk İlaç Serum
|162.082.025
|Turkcell
|158.452.607
|Koç Holding
|145.501.769
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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