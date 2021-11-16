Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.975.061.364Akbank1.740.000.597Yapı ve Kredi Bankası1.718.646.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.975.061.364
|Akbank
|1.740.000.597
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.718.646.768
|Petkim
|1.331.383.532
|İş Bankası (C)
|976.293.273
|Türk Hava Yolları
|840.570.084
|Tüpraş
|575.748.960
|Şişe Cam
|546.970.224
|Koza Altın
|497.411.401
|ASELSAN
|458.737.403
|Vakıflar Bankası
|443.521.884
|Sabancı Holding
|438.276.761
|Kardemir (D)
|406.680.060
|Ereğli Demir Çelik
|331.740.270
|SASA Polyester
|330.107.790
|Şekerbank
|330.023.558
|Koç Holding
|318.705.177
|Halkbank
|316.446.976
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|257.287.149
|BİM Mağazalar
|206.972.052
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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