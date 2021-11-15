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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.482.332.021Petkim1.251.107.492Akbank1.123.817.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.482.332.021
Petkim1.251.107.492
Akbank1.123.817.851
Yapı ve Kredi Bankası912.699.507
Şişe Cam878.484.750
Kardemir (D)813.025.937
İş Bankası (C)810.174.821
Halkbank711.781.803
Ereğli Demir Çelik600.905.526
Vakıflar Bankası557.044.332
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası537.355.456
Koç Holding527.565.084
Sabancı Holding510.959.651
ASELSAN456.993.101
SASA Polyester450.965.750
Tüpraş448.631.138
Şekerbank419.587.910
Koza Altın364.937.535
Bim Mağazalar341.014.840
Ford Otosan312.342.379
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika: Türk Hava Yolları, 15 Kasım'dan itibaren Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'ya uçuşları durdurdu

Son Dakika: Türk Hava Yolları, 15 Kasım'dan itibaren Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'ya uçuşları durdurdu

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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