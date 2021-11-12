Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Petkim 2.106.137.835 Garanti Bankası 656.976.597 Türk Hava Yolları 546.436.727 Kardemir (D) 480.198.930 Tüpraş 395.064.259 Odaş Elektrik 277.775.229 ASELSAN 276.767.956 İş Bankası (C) 269.387.043 Koza Altın 268.800.420 Ereğli Demir Çelik 263.871.537 Şişe Cam 258.565.995 SASA Polyester 252.721.790 Doğuş Otomotiv 196.906.844 Yapı ve Kredi Bankası 189.299.449 Ford Otosan 169.443.119 Akbank 115.707.991 Bera Holding 109.963.600 Arçelik 105.891.294 Tofaş Oto Fabrikası 104.096.097 Koza Madencilik 103.795.790 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi