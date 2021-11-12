Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiPetkim2.106.137.835Garanti Bankası656.976.597Türk Hava Yolları546.436.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|2.106.137.835
|Garanti Bankası
|656.976.597
|Türk Hava Yolları
|546.436.727
|Kardemir (D)
|480.198.930
|Tüpraş
|395.064.259
|Odaş Elektrik
|277.775.229
|ASELSAN
|276.767.956
|İş Bankası (C)
|269.387.043
|Koza Altın
|268.800.420
|Ereğli Demir Çelik
|263.871.537
|Şişe Cam
|258.565.995
|SASA Polyester
|252.721.790
|Doğuş Otomotiv
|196.906.844
|Yapı ve Kredi Bankası
|189.299.449
|Ford Otosan
|169.443.119
|Akbank
|115.707.991
|Bera Holding
|109.963.600
|Arçelik
|105.891.294
|Tofaş Oto Fabrikası
|104.096.097
|Koza Madencilik
|103.795.790
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
500