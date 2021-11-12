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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiPetkim2.106.137.835Garanti Bankası656.976.597Türk Hava Yolları546.436.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim2.106.137.835
Garanti Bankası656.976.597
Türk Hava Yolları546.436.727
Kardemir (D)480.198.930
Tüpraş395.064.259
Odaş Elektrik277.775.229
ASELSAN276.767.956
İş Bankası (C)269.387.043
Koza Altın268.800.420
Ereğli Demir Çelik263.871.537
Şişe Cam258.565.995
SASA Polyester252.721.790
Doğuş Otomotiv196.906.844
Yapı ve Kredi Bankası189.299.449
Ford Otosan169.443.119
Akbank115.707.991
Bera Holding109.963.600
Arçelik105.891.294
Tofaş Oto Fabrikası104.096.097
Koza Madencilik103.795.790
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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