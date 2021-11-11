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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiPetkim2.868.164.318Garanti Bankası1.573.922.890Türk Hava Yolları753.427.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim2.868.164.318
Garanti Bankası1.573.922.890
Türk Hava Yolları753.427.980
SASA Polyester699.634.732
Şişe Cam672.054.961
Kardemir (D)584.763.088
Tüpraş563.062.733
Ereğli Demir Çelik562.238.367
Koza Altın506.218.824
ASELSAN498.460.967
Yapı ve Kredi Bankası411.716.975
Ford Otosan311.201.739
Akbank285.991.040
Doğan Holding222.912.906
İş Bankası (C)222.747.139
Koç Holding206.587.735
Pegasus177.202.426
Sabancı Holding173.833.408
Turkcell171.405.776
Emlak Konut GYO156.459.245
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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