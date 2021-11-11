Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiPetkim2.868.164.318Garanti Bankası1.573.922.890Türk Hava Yolları753.427.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Petkim
|2.868.164.318
|Garanti Bankası
|1.573.922.890
|Türk Hava Yolları
|753.427.980
|SASA Polyester
|699.634.732
|Şişe Cam
|672.054.961
|Kardemir (D)
|584.763.088
|Tüpraş
|563.062.733
|Ereğli Demir Çelik
|562.238.367
|Koza Altın
|506.218.824
|ASELSAN
|498.460.967
|Yapı ve Kredi Bankası
|411.716.975
|Ford Otosan
|311.201.739
|Akbank
|285.991.040
|Doğan Holding
|222.912.906
|İş Bankası (C)
|222.747.139
|Koç Holding
|206.587.735
|Pegasus
|177.202.426
|Sabancı Holding
|173.833.408
|Turkcell
|171.405.776
|Emlak Konut GYO
|156.459.245
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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