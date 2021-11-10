Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.771.445.442Petkim1.569.050.099Türk Hava Yolları993.690.445Tüpraş657.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.771.445.442
|Petkim
|1.569.050.099
|Türk Hava Yolları
|993.690.445
|Tüpraş
|657.110.480
|SASA Polyester
|526.572.270
|Şişe Cam
|519.455.686
|Ereğli Demir Çelik
|514.425.494
|Akbank
|426.891.409
|Yapı ve Kredi Bankası
|425.249.507
|Bim Mağazalar
|404.688.334
|Kardemir (D)
|375.520.697
|Pegasus
|351.501.079
|Sabancı Holding
|349.320.340
|Emlak Konut GMYO
|327.195.479
|ASELSAN
|311.724.296
|İş Bankası (C)
|272.065.268
|Şok Marketler Ticaret
|235.892.835
|Koza Altın
|224.289.257
|Koç Holding
|212.023.396
|Ford Otosan
|201.881.642
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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