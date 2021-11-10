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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.771.445.442Petkim1.569.050.099Türk Hava Yolları993.690.445Tüpraş657.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.771.445.442
Petkim1.569.050.099
Türk Hava Yolları993.690.445
Tüpraş657.110.480
SASA Polyester526.572.270
Şişe Cam519.455.686
Ereğli Demir Çelik514.425.494
Akbank426.891.409
Yapı ve Kredi Bankası425.249.507
Bim Mağazalar404.688.334
Kardemir (D)375.520.697
Pegasus351.501.079
Sabancı Holding349.320.340
Emlak Konut GMYO327.195.479
ASELSAN311.724.296
İş Bankası (C)272.065.268
Şok Marketler Ticaret235.892.835
Koza Altın224.289.257
Koç Holding212.023.396
Ford Otosan201.881.642
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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