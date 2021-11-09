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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam1.486.425.964Garanti Bankası1.181.930.328Petkim1.077.493.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam1.486.425.964
Garanti Bankası1.181.930.328
Petkim1.077.493.134
Türk Hava Yolları927.700.420
Yapı ve Kredi Bankası832.189.721
ASELSAN551.257.207
Koç Holding387.391.139
Tüpraş380.270.422
Ereğli Demir Çelik350.113.081
İş Bankası (C)334.285.760
Kardemir (D)332.205.035
Bim Mağazalar316.512.928
Koza Altın313.421.391
Akbank260.114.641
SASA Polyester248.302.804
Odaş Elektrik245.022.807
Ford Otosan229.988.582
Pegasus223.734.666
Emlak Konut GMYO174.186.059
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası155.255.006
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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