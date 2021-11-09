Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam1.486.425.964Garanti Bankası1.181.930.328Petkim1.077.493.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|1.486.425.964
|Garanti Bankası
|1.181.930.328
|Petkim
|1.077.493.134
|Türk Hava Yolları
|927.700.420
|Yapı ve Kredi Bankası
|832.189.721
|ASELSAN
|551.257.207
|Koç Holding
|387.391.139
|Tüpraş
|380.270.422
|Ereğli Demir Çelik
|350.113.081
|İş Bankası (C)
|334.285.760
|Kardemir (D)
|332.205.035
|Bim Mağazalar
|316.512.928
|Koza Altın
|313.421.391
|Akbank
|260.114.641
|SASA Polyester
|248.302.804
|Odaş Elektrik
|245.022.807
|Ford Otosan
|229.988.582
|Pegasus
|223.734.666
|Emlak Konut GMYO
|174.186.059
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|155.255.006
Daha önce hiç #coin alımı yaptınız mı? #Bitcoin— Haberler (@Haberler) November 9, 2021
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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