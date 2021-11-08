Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.470.831.869 Garanti BBVA 1.153.819.855 Petkim 750.523.759 ASELSAN 555.782.263 Kardemir (D) 497.387.590 Şişe Cam 494.388.761 İş Bankası (C) 363.830.640 Ereğli Demir Çelik 360.572.939 Yapı ve Kredi Bankası 348.254.055 Pegasus 280.085.839 Koza Altın 270.311.371 Akbank 254.069.845 Koç Holding 243.946.775 Tüpraş 243.905.160 Ford Otosan 227.266.908 Vakıflar Bankası 196.328.099 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 188.231.984 SASA Polyester 187.006.540 Halkbank 155.220.760 Ege Endüstri 144.907.984 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Son dakika: Borsa İstanbul 1595 puanla tüm zamanların rekorunu kırdı Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi