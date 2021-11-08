Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.470.831.869Garanti BBVA1.153.819.855Petkim750.523.759ASELSAN555.782.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.470.831.869
|Garanti BBVA
|1.153.819.855
|Petkim
|750.523.759
|ASELSAN
|555.782.263
|Kardemir (D)
|497.387.590
|Şişe Cam
|494.388.761
|İş Bankası (C)
|363.830.640
|Ereğli Demir Çelik
|360.572.939
|Yapı ve Kredi Bankası
|348.254.055
|Pegasus
|280.085.839
|Koza Altın
|270.311.371
|Akbank
|254.069.845
|Koç Holding
|243.946.775
|Tüpraş
|243.905.160
|Ford Otosan
|227.266.908
|Vakıflar Bankası
|196.328.099
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|188.231.984
|SASA Polyester
|187.006.540
|Halkbank
|155.220.760
|Ege Endüstri
|144.907.984
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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