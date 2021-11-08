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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.470.831.869Garanti BBVA1.153.819.855Petkim750.523.759ASELSAN555.782.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.470.831.869
Garanti BBVA1.153.819.855
Petkim750.523.759
ASELSAN555.782.263
Kardemir (D)497.387.590
Şişe Cam494.388.761
İş Bankası (C)363.830.640
Ereğli Demir Çelik360.572.939
Yapı ve Kredi Bankası348.254.055
Pegasus280.085.839
Koza Altın270.311.371
Akbank254.069.845
Koç Holding243.946.775
Tüpraş243.905.160
Ford Otosan227.266.908
Vakıflar Bankası196.328.099
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası188.231.984
SASA Polyester187.006.540
Halkbank155.220.760
Ege Endüstri144.907.984
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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